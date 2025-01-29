Берлин, 30 января, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германию освободили американцы, а потом помогли «возродить демократию». Об этом написала газета Esslinger Zeitung.

ИА Регнум Маск, Шольц

Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, назвал поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) американским миллиардером и доверенным лицом президента США Дональда Трампа Илоном Маском «отвратительной».

«Это действительно отвратительно. И это не очень хорошо для демократического развития всего Европейского союза», — цитирует газета немецкого социал-демократа.

Перед 80-летием освобождения лагеря смерти Освенцим Маск высказал сожаление, что Германия «слишком много внимания уделяет прошлой вине».

Шольца это сильно задело, и он резко раскритиковал миллиардера, перевернув исторические факты.

«Мы очень рады, что Соединённые Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. Именно поэтому я так зол на то, что Маск не смог должным образом отреагировать на убийства стольких евреев и других людей в Европе, совершённые немцами в прошлом», — сказал Олаф Шольц.

Кроме того, канцлер «зол» на американского бизнесмена за активную поддержку «крайне правых» политиков по всей Европе.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск обвинил власти Германии в агрессивном подавлении свободы слова. Кроме того, он заявил о восхищении правой партией АдГ и призвал немцев гордиться своей нацией и перестать ощущать вину за своё прошлое.

Трамп 22 января в своей соцсети Truth Social написал, что мир не должен забывать о вкладе России в победу во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек. При этом президент считает, что «Россия помогла США» победить в этом конфликте, хотя американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году.

Именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, советский народ заплатил за это самую большую цену, прокомментировал высказывание Дональда Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте, добавил он.

В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении России. Глава государства отнёс этот вопрос к сфере безопасности страны.