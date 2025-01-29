Санкт-Петербург, 30 января, 2025, 02:24 — ИА Регнум. В декабре 2024 года Фёдор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе режиссёра.

Дарья Драй ИА REGNUM Фёдор Бондарчук

При этом, по информации РБК, Бондарчук планирует по собственному желанию оставить пост — документ об этом должен быть подписан в Росимуществе в ближайшее время.

«Фёдор Бондарчук освобождён от должности председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Министр культуры Ольга Любимова удовлетворила его просьбу», — сообщил представитель Бондарчука.

Такое решение, как уточнил собеседник, объясняется увеличением занятости Фёдора Бондарчука по основным направлениям его деятельности — он является основателем Art Pictures Studio и генеральным продюсером «НМГ студии».

Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года. За это время на киностудии была полностью отремонтирована инфраструктура, восстановлены исторические фасады и запущены в работу павильоны. За последние четыре года на студии было создано более 25 фильмов, проведено более десяти выставок и открыта смотровая площадка.

Кроме того, совместно с Министерством культуры РФ был запущен проект «Ленфильм-дебют» — лаборатория для режиссёров-дебютантов в полном метре.

Отмечается, что все проекты продолжат свою работу в обычном режиме. Павильоны студии загружены на несколько месяцев вперёд.

По данным РБК, у «Ленфильма» есть финансовые трудности, в том числе из-за частой смены руководства.

Источник издания также сообщил, что возможен переход «Ленфильма» под полный или частичный контроль правительства Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава «Ленфильма» Фёдор Щербаков, объявленный МВД России в розыск по обвинению в вымогательстве, в октябре 2023 года покинул РФ и скрылся в Турции. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

25 октября 2023 года обвиняемый пересёк границу, вылетев из московского аэропорта Внуково в Стамбул.

Речь идёт об уголовном деле по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»), пострадавшим по которому проходит топ-менеджер «Ростеха» Виталий Бровко. В октябре по данному делу задержали партнёра Щербакова по бизнесу Антона Сафонова.

Пост гендиректора «Ленфильма» Щербаков занял в сентябре 2020 года. Помимо этого, Щербаков был советником президента госкорпорации «Олимпстрой» и директором департамента развития «Стройтрансгаза».

Киностудия «Ленфильм» не сумела выполнить поручение президента Владимира Путина о «поэтапном импортозамещении оборудования» для съёмок, сообщалось в 2022 году.