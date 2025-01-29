Счётная палата выявила закупленные и неиспользуемые Росстатом планшеты
Росстат закупил 400 тыс. ненужных планшетов на 9 млрд рублей
Москва, 30 января, 2025, 02:05 — ИА Регнум. При проверке территориальных органов Росстата было выявлено большое количество закупленных и неиспользуемых планшетов. Речь идёт об отделениях службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Республике Дагестан, сообщила 30 января пресс-служба Счётной палаты РФ.
«В 2011–2020 годах Росстат для проведения различных статистических обследований закупил 391,9 тыс. планшетов на общую сумму 9,2 млрд рублей. Из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически использовалось только 17,7 тыс. планшетов, то есть 4,5% от общего объёма. Большая часть неиспользуемых планшетов хранится в заводских коробках на складах территориальных органов службы», — указал аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев.
При этом в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года Росстат планирует закупить еще 102,2 тыс. планшетов, отметили в ведомстве.
Причина сложившейся ситуации кроется в недостаточно системном подходе к закупкам оборудования для переписей населения и его использованию в дальнейшем.
Счётная палата направила в правительство РФ рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, позволяющие в перспективе сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования для нужд проведения переписей. Кроме того, ведомство предложило провести оценку потенциала дальнейшего применения закупленных планшетов, при необходимости рассмотреть вопрос о возможности их использования или списания.
Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2023 года Счётная палата вернула в российский бюджет более 26 млрд рублей, доложил глава ведомства Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года. Глава государства напомнил Ковальчуку, что в сложных ситуациях он может звонить напрямую президенту. Российский лидер подчеркнул необходимость внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать никаких криминальных растрат.