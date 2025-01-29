Москва, 30 января, 2025, 02:05 — ИА Регнум. При проверке территориальных органов Росстата было выявлено большое количество закупленных и неиспользуемых планшетов. Речь идёт об отделениях службы по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Республике Дагестан, сообщила 30 января пресс-служба Счётной палаты РФ.

(сс) Wonder37 Счетная палата РФ

«В 2011–2020 годах Росстат для проведения различных статистических обследований закупил 391,9 тыс. планшетов на общую сумму 9,2 млрд рублей. Из них по состоянию на 1 сентября 2024 года фактически использовалось только 17,7 тыс. планшетов, то есть 4,5% от общего объёма. Большая часть неиспользуемых планшетов хранится в заводских коробках на складах территориальных органов службы», — указал аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев.

При этом в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года Росстат планирует закупить еще 102,2 тыс. планшетов, отметили в ведомстве.

Причина сложившейся ситуации кроется в недостаточно системном подходе к закупкам оборудования для переписей населения и его использованию в дальнейшем.

Счётная палата направила в правительство РФ рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство, позволяющие в перспективе сократить расходы Росстата на закупку планшетов и другого оборудования для нужд проведения переписей. Кроме того, ведомство предложило провести оценку потенциала дальнейшего применения закупленных планшетов, при необходимости рассмотреть вопрос о возможности их использования или списания.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2023 года Счётная палата вернула в российский бюджет более 26 млрд рублей, доложил глава ведомства Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года. Глава государства напомнил Ковальчуку, что в сложных ситуациях он может звонить напрямую президенту. Российский лидер подчеркнул необходимость внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать никаких криминальных растрат.