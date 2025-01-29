Вашингтон, 30 января, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Миллиардеры, богатейшие люди мира испытывают потери. Как представил 29 января Forbes, состояние крупных бизнесменов сократилось почти на 27 млрд долларов за минувшие торговые сутки.

Leifern Редакция «Форбс» на Пятой авеню в Нью-Йорке

Эксперты считают, что на падение прибыли повлиял резкий спад акций — рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах.

Самые большие убытки за день понёс гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно и его семья. На второй строчке антирейтинга Илон Маск, третий по убыткам — соучредитель компании по производству графических процессоров Nvidia Дженсен Хуан.

Всего пять миллиардеров за сутки обеднели в общей сложности чуть менее чем на 27 млрд долларов.

При этом Маск остаётся богатейшим человеком в мире с чистым капиталом в размере более 400 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно потерял 9,3 млрд долларов за один день после открытия торгов на бирже Euronext Paris. Это привело к тому, что он опустился на одну строчку в рейтинге самых богатых людей мира и занял пятое место.

После избрания Дональда Трампа президентом США его поместье в Палм-Бич посетили шесть богатейших людей мира. Речь идёт об основателе Meta (компания, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Марке Цукерберге, о Сергее Брине ($163 млрд), основателях Amazon Джеффе Безосе ($245 млрд) и Microsoft Билле Гейтсе ($162 млрд), а также об основателе Tesla и SpaceX Илоне Маске ($449 млрд) и соучредителе корпорации Oracle Ларри Эллисоне ($204,6 млрд).