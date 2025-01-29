Состояние богатейших людей мира сократилось за торговые сутки на $27 млрд
Forbes: состояние богатейших людей мира сократилось за сутки на $27 млрд
Вашингтон, 30 января, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Миллиардеры, богатейшие люди мира испытывают потери. Как представил 29 января Forbes, состояние крупных бизнесменов сократилось почти на 27 млрд долларов за минувшие торговые сутки.
Эксперты считают, что на падение прибыли повлиял резкий спад акций — рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах.
Самые большие убытки за день понёс гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно и его семья. На второй строчке антирейтинга Илон Маск, третий по убыткам — соучредитель компании по производству графических процессоров Nvidia Дженсен Хуан.
Всего пять миллиардеров за сутки обеднели в общей сложности чуть менее чем на 27 млрд долларов.
При этом Маск остаётся богатейшим человеком в мире с чистым капиталом в размере более 400 млрд долларов.
Как сообщало ИА Регнум, председатель Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно потерял 9,3 млрд долларов за один день после открытия торгов на бирже Euronext Paris. Это привело к тому, что он опустился на одну строчку в рейтинге самых богатых людей мира и занял пятое место.
После избрания Дональда Трампа президентом США его поместье в Палм-Бич посетили шесть богатейших людей мира. Речь идёт об основателе Meta (компания, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Марке Цукерберге, о Сергее Брине ($163 млрд), основателях Amazon Джеффе Безосе ($245 млрд) и Microsoft Билле Гейтсе ($162 млрд), а также об основателе Tesla и SpaceX Илоне Маске ($449 млрд) и соучредителе корпорации Oracle Ларри Эллисоне ($204,6 млрд).