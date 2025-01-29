Москва, 30 января, 2025, 01:29 — ИА Регнум. В уголовном деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы появился содержащий государственную тайну документ. Об этом 29 января сообщил РБК.

Mil.ru Тимур Иванов

Отмечается, что о наличии секретного документа в деле Иванова стало известно в ходе предварительного слушания, которое прошло в закрытом режиме в Хамовническом суде Москвы. В связи с этим судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о передаче дела в Московский городской суд.

Ранее суд, по словам адвокатов Иванова, не позволил стороне защиты ознакомиться с тремя томами уголовного дела.

Речь идёт о деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, в отношении Иванова возбуждены дела о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и о получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО. Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых.

В рамках расследования суд арестовал два ретроавтомобиля (американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска), катер и 23 автомобиля Иванова. Кроме того, сотрудники СК изъяли в его доме более 30 единиц огнестрельного оружия.