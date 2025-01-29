Нью-Йорк, США, 30 января, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Бывший сенатор США от штата Нью-Джерси, член Демократической партии Боб Менендес в ходе судебного заседания был приговорён к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом 29 января сообщила газета New York Post.

bykst Суд США

«Боб Менендес, некогда влиятельный сенатор США от Нью-Джерси, плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, но был приговорён к 11 годам тюремного заключения за продажу своего высокого поста за золотые слитки, наличные, кабриолет Mercedes-Benz и другие взятки», — уточнили в статье.

Известно, что обвинение просило для бывшего сенатора 15 лет лишения свободы. В ходе обыска в его доме были обнаружены золотые слитки и несколько сотен тысяч долларов наличными. В своё оправдание Менендес заявил, что за полвека нахождения на государственной службе сделал больше хорошего, чем плохого. Его адвокаты просили судью смягчить наказание, ссылаясь на 71-летний возраст экс-сенатора. Однако суд признал его виновным по 16 пунктам.

После вынесения приговора Боб Менендес объявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать его.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году сенатор-демократ Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривали санкции против президента России Владимира Путина. Менендес предложил ввести санкции против российских властей из-за якобы причастности Москвы к нападениям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военных США в Афганистане.