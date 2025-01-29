Вашингтон, 30 января, 2025, 01:01 — ИА Регнум. Министерство образования Соединённых Штатов по инициативе администрации президента Дональда Трампа начинает проверку в связи с ситуацией, возникшей в школах Денвера. Речь идёт о переоборудовании женского туалета. Об этом написал журнал Newsweek.

Вывеска туалета для трёх возможных полов

В американских пабликах появилась информация, что в некоторых школах совместили мужской туалет с женским.

«Местный новостной канал сообщил о создании совместного туалета для мужчин и женщин. Управление по гражданским правам минобразования начало проверку», — сообщили авторы.

Как отмечается в издании, в одной из школ Денвера остались только мужские и общие туалеты, а женских туалетов нет. Американский лидер узнал об этом и возмутился.

Как сообщало ИА Регнум, правительство США прекратит предоставлять финансовую поддержку медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних. Соответствующий документ 28 января подписал Дональд Трамп.

Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на выдачу документов с обозначением «Х» в графе «пол». Теперь в официальных документах необходимо указывать пол, не гендер. Речь идёт в том числе о паспортах и консульских отчётах о рождении за границей.

Трамп 21 января подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского. В указе уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека. Помимо того, американский президент отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности, так как она может нарушать гражданские права.