Вашингтон, 30 января, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Белый дом приостановил выделение 50 млн долларов на закупку презервативов для ХАМАС. Президент США Дональд Трамп объяснил, что участники движения использовали изделия в изготовлении бомб.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы остановили отправку 50 млн долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», — заявил Трамп 29 января во время своего выступления о приостановлении федеральной помощи, в том числе зарубежной.

Кроме того, Дональд Трамп также распорядился приостановить отправку 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме. При этом глава Белого дома назвал азиатскую республику Бирмой — так Мьянма называлась до 1989 года.

Президент заявил, что 45 млн долларов слишком много на подобные стипендии.

Как сообщало ИА Регнум, по информации иностранных СМИ, администрация президента США отменила решение о приостановке предоставления федеральных кредитов, грантов и финансовой помощи. Отмена произошла до того, как суд должен был рассмотреть ходатайство 22 штатов и округа Колумбия о временном запрете на политику, которая может негативно повлиять на их бюджеты.

Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.

Позже в Белом доме заявили, что отмена меморандума административно-бюджетного управления (OMB) о приостановке финансирования некоторых федеральных программ не означает, что ограничения полностью сняты. Это лишь устраняет неопределённость, возникшую после судебных разбирательств. Чиновники подчеркнули, что указы Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут строго выполняться.