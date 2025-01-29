Москва, 30 января, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин повлиял на судьбу известного хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Прославленный спортсмен поблагодарил главу государства за доверие и возможность проявить себя в роли руководителя.

Mos.ru Вячеслав Фетисов

«Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в своё время увидел во мне руководителя и, по сути, изменил мою судьбу. Я бы и сейчас играл в хоккей, если бы физиология позволяла, но есть лимит для спорта высших достижений. Политика — совершенно иная ответственность с другими правилами игры. Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя. Стараюсь делать свое дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает, будет ещё что-то впереди», — пояснил Фетисов «РИА Новости».

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что его стаж в политической карьере достиг 23 лет. Переключиться на руководящую роль Фетисову помогла тренерская работа.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Вячеслав Фетисов заявил, что гордится быть гражданином Российской Федерации.

Фетисов является Заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Большую часть спортивной карьеры играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, а также за американские «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». После завершения спортивной карьеры он занимал должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом хоккейного клуба ЦСКА. Политическая карьера Фетисова началась в 2002 году, когда он возглавил Госкомспорт. Затем он работал в различных госструктурах, включая Совет Федерации. В 2016 и 2021 годах Фетисов избирался депутатом Госдумы.