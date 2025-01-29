Москва, 30 января, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под контролем резидентов иностранных государств, что стало причиной иска Генпрокуратуры РФ о взыскании 100% долей компании «ДМЕ холдинг» в доход государства. Подробности иска к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану узнали «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Прокуроры также потребовали признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний группы. Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.

По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под иностранным контролем, что и стало причиной иска. Иностранным инвесторам запрещено осуществлять стратегические виды деятельности без согласования с комиссией по иностранным инвестициям, говорится в иске. К стратегическим видам деятельности относится обслуживание авиакомпаний, управление аэропортом, авиационная безопасность и другие.

Структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — миллиардеров Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). С 2002 по 2016 год компания «ДМЕ лимитед», владевшая аэровокзальным комплексом, принадлежала двум гражданам острова Мэн — Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).

В октябре 2016 года 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган через него осуществлял фактический контроль, что подтверждается получением дивидендов. Ответчики не обращались за решением правительственной комиссии, говорится в иске.

С декабря 2016 года Каменщик и Коган расширяли группу компаний, установив контроль над стратегическими предприятиями, сформировали единую группу компаний «Домодедово» с 25 российскими юридическими лицами.

В 2024 году они обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг». При этом они скрыли структуру владения холдингом и гражданство Когана. В результате правительственная комиссия и ФАС согласовали сделки.

Генпрокуратура считает, что Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения России, саботируют мероприятия по развитию инфраструктуры аэропорта, а бюджетные средства расходуются бесконтрольно.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство транспорта РФ подало иск в Арбитражный суд Московской области о приостановлении прав иностранных структур на аэропорт Шереметьево. Иск направлен к TPS Aviaholding Inc и Sandy Investments Ltd, которые контролируют 66% акций АО «Международный аэропорт Шереметьево» через ООО «Шереметьево Холдинг». К делу привлечены МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и управление ФНС России по Калининградской области. Заседание назначено на 19 февраля.

В ноябре 2024 года правительство РФ включило «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в перечень экономически значимых организаций, что позволяет перевести акции компании, принадлежащие иностранным инвесторам, в российскую юрисдикцию.