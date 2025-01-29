Берлин, 29 января, 2025, 23:51 — ИА Регнум. США освободили Германию от нацизма и возродили демократию. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью американским журналистам.

ИА Регнум Маск, Шольц

«Мы очень рады, что Соединённые Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так зол на то, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также на то, что он не смог должным образом отреагировать на убийства стольких евреев и других людей в Европе, совершённые немцами в прошлом», — отметил Шольц.

Таким образом немецкий канцлер прокомментировал высказывание Маска, по мнению которого Германия зациклена на своей вине за события Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Выступив по видеосвязи, он обвинил власти Германии в агрессивном подавлении свободы слова. Кроме того, Маск заявил о восхищении правой партией АдГ и призвал немцев гордиться своей нацией и перестать ощущать вину за своё прошлое.

Американский президент Дональд Трамп 22 января в своей соцсети Truth Social написал, что мир не должен забывать о вкладе России в победу во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек. При этом глава Белого дома посчитал, что «Россия помогла США» победить в этом конфликте, хотя американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году.

Ирландский журналист Чей Боуз 23 января в ответ на слова Трампа о роли СССР и США во Второй мировой заявил, что Советский Союз принёс несравнимую жертву для победы в той войне, а США лишь помогли, получив свои вложения назад. По его словам, вклад СССР не только в численности жертв, но и в несгибаемой силе духа советского народа.

Именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, советский народ заплатил за это самую большую цену, прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте, добавил представитель Кремля.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Глава государства отнёс этот вопрос к сфере безопасности страны.