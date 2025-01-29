Грозный, 29 января, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Помощник главы Чеченской Республики, министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг распространяющиеся слухи о том, что чеченский лидер Рамзан Кадыров не появляется на публике после новогодних праздников.

Александр Щербак/ТАСС

По словам помощника Кадырова, вновь происходит попытка дискредитации и манипуляции общественным мнением. Дудаев заявил, что «это не ново, у нас есть иммунитет от всех этих вбросов».

«В очередной раз без стыда и совести, не подкрепляя никакой доказательной базой, эти провокаторы пытаются распространить дезинформацию», — цитирует Дудаева ИА «Чечня Сегодня».

По его заверению, Рамзан Кадыров с начала 2025 года активно исполняет свои обязанности и держит под контролем всё происходящее в республике. Отчёты о работе публикуются в его мессенджерах.

Так, глава Чечни регулярно участвует в религиозных мероприятиях на пятничной молитве в мечети, инспектировал реконструкцию объектов в Грозном, побывал на репетиции ансамбля «Нохчо».

«После новогодних выходных главой республики опубликовано более 40 заявлений на разные темы. Мы видим эту динамику, видим темпы работы. И всё это при том, что глава республики официально с 13 января находится в отпуске», — резюмировал Дудаев.

26 января Кадыров, по словам Дудаева, принимал пять бронированных пикапов на нужды спецоперации от зампредседателя правительства республики Висхана Мацуева в Грозном.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные последовательно уничтожают позиции ВСУ на белгородском направлении, об этом Рамзан Кадыров написал 13 января в Telegram-канале.

Ранее Кадыров опубликовал кадры, на которых отряд спецназа «Ахмат» уничтожает украинский танк Т-64 в Курской области. Он уточнил, что запись сделана на суджанском направлении, вражескую машину превратили «в неподвижную груду металлолома».