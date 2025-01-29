Страсбург, Франция, 29 января, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Делегация Грузии временно прекратит свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после требования провести новые выборы в стране. Об этом 29 января сообщила вице-спикер грузинского парламента Тея Цулукиани.

Council of Europe Parliamentary Assembly Заседание ПАСЕ

«Мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», — сказала она.

Делегация не намерена возвращаться к работе в ПАСЕ до тех пор, пока будет продолжаться «совершенно несправедливый и неоправданный шантаж в отношении избранного грузинским народом правительства», подчеркнула Цулукиани.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент Грузии, на которых 89 мандатов из 150 получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры грузинской оппозиции начали в Тбилиси протестные акции. Протесты вновь активизировались после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 28 ноября 2024 года о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Глава грузинской делегации в ПАСЕ Тея Цулукиани 29 января перечислила «красные линии» в отношениях с международной организацией. Одна из них ― помилование бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что эта тема не рассматривается. Цулукиани напомнила, что политика не помиловала предыдущий президент Саломе Зурабишвили, действующий грузинский лидер Михаил Кавелашвили открыто заявил, что также этого не сделает. Кроме того, власти республики не будут проводить новые парламентские выборы. Вице-спикер подчеркнула, что делегация не примет никаких условий, которые могли бы ущемить суверенитет их государства. Никто не имеет права оспаривать итоги парламентских выборов, так как именно грузинские граждане сделали свой выбор, добавила она.