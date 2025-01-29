Бердянск, Запорожская область, 29 января, 2025, 23:08 — ИА Регнум. В Запорожской области ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Бердянск. На подлёте к городу сбили не менее трёх вражеских беспилотников. Об этом 29 января в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Александр Полегенько/ТАСС

Он подчеркнул, что инциденты не повлияли на работу порта и городской инфраструктуры. Никто не пострадал.

Возгорания возникшие при отражении атаки уже потушили.

В регионе сохраняется опасность повторных ударов БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Крымом подразделения противовоздушной обороны вечером 29 января сбили два вражеских беспилотника.

Российские средства ПВО в минувшие сутки сбили 165 беспилотников ВСУ, сообщила в среду, 29 января, пресс-служба Министерства обороны.