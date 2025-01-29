Вашингтон, 29 января, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Отмена меморандума административно-бюджетного управления (OMB) о приостановке финансирования некоторых федеральных программ не означает, что ограничения полностью сняты. Это лишь устраняет неопределённость, возникшую после судебных разбирательств. Об этом сообщили в Белом доме.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos Каролина Левитт

Меморандум М-25-13 предполагал временную остановку финансирования ряда федеральных программ, которые подпадали под действие указов президента США Дональда Трампа. Среди них были пересмотр внешней помощи, отказ от некоторых экологических инициатив и прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией. При этом социальные выплаты, такие как Medicare, Medicaid и студенческие кредиты, изначально не подпадали под ограничения.

«Это не означает отмену заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря Белого дома Каролину Левитту.

Она также акцентировала, что указы Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут строго выполняться.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США отменила решение о приостановке предоставления федеральных кредитов, грантов и финансовой помощи. Об этом 29 января написал Reuters. Отмена произошла до того, как суд должен был рассмотреть ходатайство 22 штатов и округа Колумбия о временном запрете на политику, которая может негативно повлиять на их бюджеты.

Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.

После указа Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам, Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку Киева.