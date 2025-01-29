Вашингтон, 29 января, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Председатель и гендиректор компании Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно потерял 11 млрд долларов за один день после открытия торгов на бирже Euronext Paris. Это привело к тому, что он опустился на одну строчку в рейтинге самых богатых людей мира и занял пятое место. Такие данные приводит журнал Forbes 29 января.

Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore

Состояние французского бизнесмена Арно значительно уменьшилось — стоимость его активов достигла 189,6 млрд долларов.

Падение последовало после публикации финансового отчёта его копании.

Бернар Арно управляет империей LVMH, в которую входят 75 брендов одежды и косметики, в том числе Louis Vuitton и Sephora.

В 2021 году LVMH приобрела американскую ювелирную компанию Tiffany & Co за 15,8 млрд долларов

Первое место в рейтинге Forbes по-прежнему занимает генеральный директор Tesla Илон Маск с чистым доходом 411,6 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, после избрания Дональда Трампа президентом США его поместье в Палм-Бич посетили шесть богатейших людей мира. Речь идёт об основателе Meta (компания, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Марке Цукерберге, Сергее Брине ($163 млрд), основателях Amazon Джеффе Безосе ($245 млрд) и Microsoft Билле Гейтсе ($162 млрд), а также основателях Tesla и SpaceX Илоне Маске (состояние $449 млрд) и соучредителе корпорации Oracle Ларри Эллисоне ($204,6 млрд).

Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которой объявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил накануне, что StarGate инвестирует 500 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта и позволит создать 100 тыс. рабочих мест. Предполагается, что в проекте примут участие компания OpenAI (разработчик ИИ), японский инвестхолдинг SoftBank Group и разработчик ПО Oracle.