Москва, 29 января, 2025, 22:42 — ИА Регнум. В небе над Крымом подразделения противовоздушной обороны вечером 29 января сбили вражеские беспилотники, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Дроны были уничтожены около 20:45 мск. Средствам ПВО удалось ликвидировать два украинских БПЛА, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в минувшие сутки сбили 165 беспилотников ВСУ, сообщила в среду, 29 января, пресс-служба Министерства обороны.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал, что над регионом за ночь отразили атаки 29 беспилотников. В Брянской области уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, в том числе три реактивных.