Дамаск, 29 января, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. Об этом 29 января сообщило управление военных операций (руководящий орган новых властей).

Beshr Abdulhadi Сирия

«Прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке», — отметили в Telegram-канале управления.

На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен Ахмед аш-Шараа.

Также новые власти сообщили о роспуске правящей в Сирии более 60 лет партии «Баас», парламента страны, всех служб безопасности и вооружённых формирований.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. 10 декабря 2024 года Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа.

Межведомственная делегация России 28 января провела в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Почти трёхчасовая встреча в целом прошла конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Также на встрече Россия призвала к решению проблемных вопросов в Сирии путём диалога с участием всех политических сил страны и этноконфессиональных групп.