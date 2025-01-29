Москва, 29 января, 2025, 21:48 — ИА Регнум. На данный момент уровень китайского образования выше западного, о чём свидетельствует успех ИИ-ассистента DeepSeek, заявил 29 января основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

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«После успеха DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области ИИ. Однако прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего», — написал Дуров в Telegram-канале.

Предприниматель напомнил о студентах из Китая, которые «уже давно опередили других» в математике и программировании на олимпиадах мирового уровня. Дуров отметил, что власти КНР поощряют высокоэффективную модель конкуренции между учениками, которая была позаимствована у СССР.

Как передавало ИА Регнум, ранее китайская модель в области искусственного интеллекта DeepSeek обрушила акции технологических компаний в ряде стран, в том числе в США. На торгах 27 января производители микрочипов потеряли в цене от 12 до 19%, суммарные потери в моменте превысили 1 трлн долларов.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин призвал сделать Россию мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Глава государства также объявил о создании Альянса национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС.