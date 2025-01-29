Красногорск, 29 января, 2025, 21:49 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ обратилось в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить права иностранных структур на аэропорт Шереметьево, сообщил «Интерфакс» в среду, 29 января.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По этим данным, ведомство обратилось с иском к TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd с просьбой приостановить их корпоративные права в отношении МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — единственного владельца ООО «Шереметьево Холдинг». Указанная компания контролирует более 66% акций АО «Международный аэропорт Шереметьево».

В качестве третьих лиц суд привлёк к рассмотрению дела МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и управление ФНС России по Калининградской области. Заседание по делу назначено на 19 февраля.

В ноябре 2024 года правительство РФ включило «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в перечень экономически значимых организаций. Этот статус позволяет контролирующим акционерам перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных стран.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года президент Владимир Путин одобрил продажу компании «Граталь «доли в «Газпромнефть — Битумные материалы», принадлежащей люксембургской структуре «Газпром нефть Интернэшнл». Решение было принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий некоторых иностранных государств.