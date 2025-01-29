Челябинск, 29 января, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета по Челябинской области по поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбудило уголовные дела о вымогательстве и грабежах у несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

СМИ ранее сообщали, что несовершеннолетние жители Челябинска были привлечены к уголовной ответственности за драку с выходцами из Средней Азии, при этом следствием были упущены доказательства противоправных действий второй стороны конфликта, сказано в сообщении.

«Участник конфликта Фируз Джумаев, который с 2007 года проживает в России, причастен к ряду преступлений. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах Джумаев открыто похитил у несовершеннолетнего имущество. Под угрозой применения насилия у другого подростка он вымогал денежные средства. Следственным комитетом России в отношении Джумаева возбуждены уголовные дела. Главным следственным управлением ему предъявлено обвинение в грабежах и вымогательстве», — отметила пресс-служба.

Следствие ходатайствовало об избрании Джумаеву меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд отправил его под домашний арест. Следователи продолжают устанавливать иные факты противоправной деятельности Джумаева и причастных лиц, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе трое человек были арестованы и один отправлен под домашний арест по делу об избиении двух подростков на востоке Москвы. По данным следствия, 19 января группа молодых людей без всякой видимой причины избила двух незнакомых подростков возле одного из торговых центров на Щелковском шоссе. Двоим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Ранее следователи в Москве завершили расследование уголовного дела банды треш-блогеров из Таджикистана, которая нападала на людей. В одно уголовное дело объединили восемь, которые были возбуждены по различным статьям: хулиганство, грабёж, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних.