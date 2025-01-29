Вашингтон, 29 января, 2025, 21:08 — ИА Регнум. Американского бизнесмена Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира за защиту права на свободу слова, сообщил 29 января депутат Европарламента Бранко Гримс.

Global Look Press/Kevin Lamarque/Keystone Press Agency

«Предложение о присуждении Нобелевской премии мира 2025 года мистеру Илону Маску за его последовательную поддержку фундаментального права человека на свободу слова и, следовательно, за мир было успешно подано сегодня», — написал он в соцсети Х.

Ранее Маск принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD). Выступив по видеосвязи, бизнесмен обвинил власти Германии в агрессивном подавлении свободы слова. Он также призвал немцев гордиться своей нацией и перестать ощущать вину за своё прошлое.

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