Киев, 29 января, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 29 января заявил, что из подконтрольной украинским властям Константиновки в Донецкой Народной Республике вывезли всех детей.

Евгений Пономарев/ТАСС

«На вчерашний день мы всех детей из города Константиновка вывезли», — сказал Филашкин в эфире телеканала «Рада».

По его словам, город находится рядом с линией фронта, как и Красноармейск (украинское название — Покровск), поэтому обстановка на данном участке остаётся напряжённой.

Ранее спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» приступило к насильственному вывозу детей из Красноармейска из-за риска сдачи города на фоне продвижения ВС России.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно, что российские военные заблокировали дорогу между городами Димитров (украинское название — Мирноград) и Константиновка в ДНР.

Логистика украинской группировки, находящейся в Димитрове и возле города, серьёзно нарушена из-за оперативной обстановки на этом участке фронта. Силовики предположили, что в дальнейшем это негативно отразится и на ситуации в Красноармейске.