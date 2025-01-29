Омск, 29 января, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Проектная документация строительства трассы «Северный обход Омска» получила положительное экспертное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпромбанка», который финансирует проект. Новая дорога призвана улучшить трафик в городе, а также отладить логистику крупных грузов в Западной Сибири. Её строительство начнется в текущем году.

Пресс-служба «Газпромбанка» В Омске построят магистраль «Северный обход»

Северный обход представляет собой четырёхполосную дорогу с разделительной полосой общей длиной почти 66 км. На первом этапе на трассу придется трафик объемом 12 тысяч автомобилей в сутки.

Магистраль свяжет два направления: Омск — Ишим — Ялуторовск — Тюмень (федеральная автодорога Р-402) и Омск — Новосибирск (Р-254 «Иртыш»). Кроме того, трасса улучшит транспортное сообщение между Новосибирской и Тюменской агломерациями, а также станет продолжением транспортного коридора М-12 Москва — Казань до Владивостока с выходами на Китай и Монголию.

Инвестпроект призван снизить плотность движения в городской черте и соединить различные районы города. Кроме того, трасса поспособствует развитию Сибирского федерального округа с точки зрения промышленного и жилищного строительства, созданию новых рабочих мест и базы для налоговых отчислений. Реализация проекта обойдется в 73 млрд рублей.

«Транспортно-логистический комплекс восточной части страны с её огромными расстояниями остро нуждается в строительстве новых дорог, развязок и открытии новых маршрутов», — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер.

По словам Павла Бруссера, магистраль внесет существенный вклад в транспортное развитие всей Западной Сибири. Он добавил, что партнерами по строительству магистрали выступят правительство Омской области и «ДОМ.РФ» (финансовый институт рассматривает участие в реализации проекта через механизм инфраструктурных облигаций. — Прим. ред.).

«Новая дорога сократит пробег транзитного транспорта по маршруту Тюмень — Новосибирск в обход Омска более чем на 20 км, уменьшит экологическую нагрузку на областной центр, даст развитие логистическому потенциалу всего нашего региона», — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор также пояснил, что дорога предусматривает четыре полосы движения в каждом направлении, два моста через реку Иртыш и реку Омь, 19 путепроводов и пять транспортных развязок.

«Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства при участии «Газпромбанка» — давнего партнера региона, эксперта в области инвестпроектов с фокусом на автодорожное строительство», — подчеркнул Хоценко.

Общая стоимость проектов «Газпромбанка» в сфере транспорта превышает 700 млрд рублей, а совокупный денежный объем проектов государственно-частного партнерства с его участием, а также участием дочернего холдинга «ГПБ-ИХ», включая инвестиционные инициативы в стадии проработки, составляет 6,5 трлн рублей.