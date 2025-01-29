Москва, 29 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Сумму в $2 млн изъяли полицейские в ходе обыска в доме бывшего вице-президента Российского футбольного союза, экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Ранее появилась информация о том, что его задержали в Москве по подозрению в даче взятки. По некоторым данным, речь идёт о сумме в 50 млн рублей.

Авторы Telegram-канала утверждают, что всего правоохранительные органы задержали шестерых человек, в том числе заместителя начальника УВД Восточного административного округа Москвы.

Также уточняется, что Анохин якобы пытался передать денежные средства за прекращение уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова, которого освободили 23 января под залог в 20 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января пресс-служба «Фонбет» на фоне данных о задержании Анохина распространила, что информацию, что он покинул пост генерального директора компании в этом месяце. Исполняющим обязанности главы организации стал Константин Линёв.

Источник в правоохранительных органах, на которого сослался RT, допустил, что задержание Анохина может быть связано с периодом его работы в Российском футбольном союзе. По этим данным, следствие изучает вопросы, связанные с трансферами игроков, финансами команд и, в частности, выделенными на эти цели бюджетными средствами.