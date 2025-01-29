Донецк, 29 января, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 11 лет лишения свободы учительницу русского языка и литературы за шпионаж в пользу Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает 29 января ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

(сс) anluz

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы города Горловки. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — сказано в сообщении.

Ранее двоих жителей Мариуполя задержали спецслужбы ДНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали её спецслужбам киевского режима по специальным каналам связи.

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