В ДНР учительницу осудили за шпионаж в пользу СБУ
В ДНР учительнице русского языка дали 11 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ
Донецк, 29 января, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 11 лет лишения свободы учительницу русского языка и литературы за шпионаж в пользу Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает 29 января ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
(сс) anluz
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы города Горловки. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — сказано в сообщении.
Ранее двоих жителей Мариуполя задержали спецслужбы ДНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали её спецслужбам киевского режима по специальным каналам связи.
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