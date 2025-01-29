Краснодар, 29 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Экипаж намеренно посадил на мель кормутанкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае, чтобы предотвратить дальнейший разлив оставшегося после крушения мазута, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в ЗАО «Волгатранснефть», которое выступает судовладельцем.

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Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозивших мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

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