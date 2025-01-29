Москва, 29 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет в России необходимо будет заместить около 11 млн рабочих мест, сообщил в среду, 29 января, заместитель министра труда Дмитрий Платыгин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Большая часть специалистов потребуется для замены работников, выходящих на пенсию, сказал Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров.

«В прогнозе представлены погодовые оценки по специалистам, которых потребуется привлекать в отрасли в разрезе профессии. И, конечно, основным источником кадров для замещения являются выпускники. Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 млн рабочих мест», — сказал замминистра.

Платыгин представил презентацию, согласной которой потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек. Больше всего рабочих мест потребуется заместить в обрабатывающей промышленности (1,6 млн). В сферах образования и здравоохранения суммарный показатель составит 1,7 млн рабочих мест.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Совет по науке и образованию при президенте рассмотрит вопрос нехватки инженеров в стране. Зампред Совбеза назвал неэффективной кооперацию образовательных организаций с предприятиями в её нынешнем виде.

Президент Владимир Путин отмечал, что число инженерных школ в стране к 2030 году нужно увеличить с 50 до 100. В ближайшие три года необходимо подготовить 1 млн специалистов инженерного дела, заявил глава государства. Медведев, в свою очередь, отмечал, что зарплата у инженера не должна быть ниже, чем у курьера. Он заявил о необходимости исправить этот перекос.