Вашингтон, 29 января, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Навыки чтения у учащихся американских школ упали ниже уровня, который фиксировался в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты Федерального стандартизированного теста (NAEP) за 2024 год.

Global Look Press/Jim West/imageBROKER.com

«Средний балл по чтению в стране в восьмом классе стал на два балла ниже, чем в был 2022 году, и на пять баллов ниже, чем в 2019 году», — уточняется на сайте Национального центра статистики американского образования.

Организаторы тестирования отметили, что 30% восьмиклассников в 2024 году продемонстрировали результаты на уровне NAEP Proficient (выше среднего) или выше. Для этой категории школьников показатели почти не отличались от итогов проверки в 2022 году, но были ниже уровня 2019 года. При этом в случае сравнения с оценками, которые ставились ученикам за чтение в 1992 году, средний балл существенно не поменялся.

По данным американских СМИ, у экспертов нет четкого объяснения причин падения навыков чтения с 2019 года. Утверждается, что проблемы начались ещё до введения ограничений, связанных с пандемией.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года агентство Reuters информировало о том, что успеваемость американских третьеклассников за время пандемии упала до минимального уровня за 20 лет. Власти США сравнили оценки школьников за 2020 и 2022 годы, чтобы определить, какое влияние дистанционное обучение оказало на их успеваемость. Эксперты зафиксировали одно из самых резких падений успеваемости с 1970-х годов, когда в стране начали регулярно отслеживать успехи учащихся по чтению и математике.