Киев, 29 января, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Основатель компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Аура» и предприниматель Алексей Полончук предложил, чтобы беспилотники на Украине собирали дети в школах.

ИА Регнум

«Надо чтобы FPV-дроны собирали на уроках труда в школах, прятать в подвалах, гаражах — так обеспечим массовость», — передаёт его слова украинское издание «Страна. ua».

По мнению Полончука, если на украинской территории построят большой цех труда, он станет целью для Вооружённых сил России.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился к гражданам страны с призывом собирать в своих домах FPV-дроны для ВСУ. Он также порекомендовал украинцам пройти бесплатное обучение и самим собирать беспилотные летательные аппараты, пока отрасль не нарастит объёмы производства.

Как передавало ИА Регнум, директор Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что украинские подразделения испытывают острый дефицит БПЛА и боеприпасов к ним. При этом она отметила, что Россия успешно развивает технологию роев дронов и совершенствует системы их наведения, а также навигации.

В январе 2024 года офицер ВСУ Юрий Касьянов призвал Киев втрое увеличить производство дронов для смягчения последствий нехватки снарядов. Офицер напомнил, что с 2014 года на Украине не появилось ни одного патронного или снарядного завода.