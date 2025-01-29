Москва, 29 января, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Госдума приняла решение обратиться в конгресс США и в ООН с требованием провести расследование после заявления американского журналиста Такера Карлсона о покушении на президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Ранее Карлсон в интервью другому журналисту Мэтту Таибби заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена намеревалась убить Путина. Он также уточнил, что важную роль в этом играл экс-госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон заявил, что считает такие попытки «безумием». По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

«ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Такера Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился после этих слов и заявил, что высказывание Карлсона должно быть тщательно расследовано, потому что любое обсуждение убийства президента какой-либо страны чревато началом глобального конфликта. Также отмечено, что с требованием провести расследование согласились все политические фракции Государственной думы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Володин также заявлял, что планирование покушения на Путина звучит вполне реалистично, ведь, во-первых, Байден и Блинкен не опровергли данную информацию, а во-вторых, ранее были также совершены покушения на неугодных американской администрации на то время кандидата от республиканцев Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.