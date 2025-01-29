Братислава, 29 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. МИД Словакии в среду, 29 января, вызвал посла Украины Мирослава Кастрана, сообщило издание Dennik K.

Послу был выражен протест из-за заявлений руководителей киевского режима, которые были расценены Братиславой как вмешательство во внутренние дела страны, отметили авторы.

«Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему «резкий протест» по отношению заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах, включая блокировку европейской помощи Киеву.

29 января глава киевского режима Владимир Зеленский подверг критике Фицо. Он назвал «ошибкой» намерение властей Словакии восстановить поставки газа из России вместо того, чтобы закупать газ из США «на коммерческих условиях».

Фицо ранее отмечал, что Зеленский, поддерживая протестующих в Словакии, вмешивается во внутренние дела страны. Премьер Словакии также сказал, что треть людей, участвующих в протестах в стране — граждане Украины.

Кроме того, Фицо также заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране. Он рассказал о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и к «майдану» на Украине, и пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.