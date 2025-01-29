* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 29 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) прокомментировал своё высказывание о судьбе Украины вульгарным анекдотом про старых женщин у подъезда. Видеозапись с его комментарием опубликована в Telegram-канале «Страна. ua».

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Ранее Буданов заявил, что, если мирные переговоры не начнутся до лета, под угрозой может оказаться «само существование» Украины. Его высказывание вызвало бурную реакцию как в российских, так и в украинских СМИ. Сообщалось, что указанное заявление Буданов сделал в ходе закрытой встречи депутатов Верховной рады и руководителей ВСУ. Представители ГУР опровергли их подлинность, а некоторые депутаты Верховной рады подтвердили, указав при этом, что слова Буданова были вырваны из контекста.

На видео запечатлён разговор украинского журналиста с Будановым, в котором в ответ на просьбу прокомментировать свои слова о судьбе Украины глава ГУР решил рассказать нецензурный анекдот про старушек на лавочке у подъезда, которые обсуждают чужую жизнь.

Как передавало ИА Регнум, 27 января депутат Госдумы Алексей Чепа после слов Буданова заявил, что неудачи ВСУ на фронте могут привести к конфронтации внутри Украины, включая попытки государственного переворота. Многие западные партнёры Украины считают главу киевского режима Владимира Зеленского «ненужным» и могут отыграться на нём в случае, если мирные переговоры не начнутся, отметил депутат.