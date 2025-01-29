Астрахань, 29 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Подавший над Каспийским морем сигнал бедствия самолёт, выполняющий рейс по маршруту Дубай — Москва, приземлился в Астрахани. Об этом в среду, 29 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА Новости/Максим Блинов

Сигнал бедствия был подан из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке, отметил собеседник агентства.

Самолёт благополучно приземлился, экипаж и пассажиры не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, сервис FlightRadar24 ранее сообщил, что выполняющий рейс по маршруту Дубай - Москва Boeing подал сигнал бедствия, снизился и продолжил полёт по намеченному маршруту.

Пресс-служба авиакомпании «Победа» проинформировала, что разбирается с сообщениями о том, что самолёт подал сигнал бедствия. Рейс был отправлен из Дубая в 15:30 по местному времени (14:30 мск), в Москву должен был прибыть в 19:46 мск.

11 января самолёт Boeing 767 рейса Москва — Дубай после вылета вернулся в аэропорт Внуково. Борт начал заходить на поворот над территорией Азербайджана и отправился в обратную сторону. Причиной возврата самолёта стало изменение уровня гидравлической жидкости. Воздушное судно штатно приземлилось, пассажиры и экипаж не пострадали.