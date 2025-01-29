Москва, 29 января, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову лично заниматься вопросами помощи Героям и участникам специальной военной операции (СВО).

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Не забывайте про них, постоянно должны заниматься этим лично», — сказал российский лидер во время встречи с руководителем региона.

Их беседа проходила в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Путин на встрече с главами российских регионов назвал поддержку участников СВО и их семей не только служебным, но и нравственным долгом. Президент отметил важность этого вопроса и призвал чиновников быть открытыми для честного диалога с людьми.

В октябре Путин потребовал от властей относиться к детям участников спецоперации как к своим собственным. Он призвал уделять им особое внимание.