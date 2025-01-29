Москва, 29 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали шесть человек по делу бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина о взятке в размере 50 млн рублей, передаёт 29 января Telegram-канал «112».

Александр Щербак/ТАСС

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ взяли заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола и высокопоставленного сотрудника прокуратуры Москвы», — сказано в публикации.

По информации канала, Анохин дал взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов в период, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки» (2020–2021 годы). Было возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, позже пресс-служба «Фонбет» сообщила, что Анохин покинул пост генерального директора компании ранее в январе, а исполняющим обязанности главы «Фонбет» был назначен Константин Линёв.

Журналисты RT со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах сообщили, что задержание Анохина может быть связано с периодом его работы в Российском футбольном союзе (РФС). Пост вице-президента РФС мужчина занимал в 2016–2022 годах.

В публикации уточняется, что на данный момент следствие изучает вопросы, которые связаны с трансферами игроков, финансами команд и, в частности, выделенными на эти цели бюджетными средствами.