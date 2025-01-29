Москва, 29 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов

До этого два дня в рабочем графике российского лидера были поездки по регионам.

«В первую очередь хочу поблагодарить за то, что дали возможность лично доложить о вопросах, которые сегодня решаются Дагестане», — сказал Меликов в начале разговора с президентом.

Глава Дагестана напомнил, что предыдущая их встреча состоялась в городе Дербенте, в который Путин приезжал в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посещал Дербент в июне 2023 года для обсуждения связанных с туризмом вопросов. После совещания в городе президента РФ приехал в парк к фонтану, где жители встретили его аплодисментами и радостными возгласами. Глава государства подошёл к людям и пообщался с ними. Кроме того, Путин осмотрел мечеть Джума в Дербенте.