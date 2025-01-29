Москва, 29 января, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Дубай — Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщил сервис FlightRadar24.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным сервиса, самолёт снизился и продолжает полёт по намеченному маршруту.

Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила, что разбирается с сообщениями о том, что самолёт подал сигнал бедствия.

Рейс был отправлен из Дубая в 15:30 по местному времени (14:30 мск), в Москву должен был прибыть в 19:46 мск, теперь ожидаемое время прибытия — 20:04 мск, свидетельствуют данные FlightRadar24.

Как передавало ИА Регнум, 11 января самолёт Boeing 767 рейса Москва — Дубай после вылета вернулся в аэропорт Внуково. Борт начал заходить на поворот над территорией Азербайджана и отправился в обратную сторону. Причиной возврата самолёта стало изменение уровня гидравлической жидкости. Воздушное судно штатно приземлилось, пассажиры и экипаж не пострадали.

3 января борт Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург вернулся из-за сигнала о неисправности двигателя. Технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ. Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации начало расследование. Самолёт отстранили от полётов.