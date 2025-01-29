Вашингтон, 29 января, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Власти США намерены выслать 337 человек в СССР и 845 человек в Югославию, свидетельствуют данные Иммиграционной и таможенной полиции США.

РИА Новости

Всего из страны предполагается депортировать 1,44 млн человек, больше всего — в Гондурас (261 651 человека), Гренаду (253 413) и Мексику (252 044).

Кроме того, в списке стран присутствует графа Unknown («Неизвестно»). В этом «направлении» предполагается выслать 1451 человека.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал остановить поток нелегалов, въезжающих в страну через Мексику. 22 января Трамп приостановил незаконный въезд граждан через южную границу США. Пентагон заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

Нелегалов будут ежедневно депортировать из США военными самолётами, сообщил 25 января куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоман. Число незаконно находящихся в США граждан он оценил в 11 млн.

Американские СМИ 29 января сообщили, что улицы Чикаго опустели, поскольку местные жители опасаются быть пойманными в ходе рейдов против нелегалов. В некоторых районах города, в том числе в Ист-Сайде, до 80% жителей — нелегалы, прежде всего из Мексики, отмечалось в материалах.

Политолог-американист Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что Трамп не отступит от своей миграционной политики. Мексику и некоторые другие страны ждут угрозы, а также новые пошлины и рост тарифов, заявил политолог.