Казань, 29 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Запрет на привлечение иностранных граждан для работы в такси и охране вводится в Татарстане, следует из соответствующего указа, подписанного главой региона Рустамом Миннихановым.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, документ запрещает работодателям нанимать иностранцев в такие сферы, как перевозка опасных грузов, ветеринария, ремонт компьютеров, а также предметов личного потребления и бытовой техники. Помимо этого, иностранные граждане не могут предоставлять финансовые, страховые, бухгалтерские и правовые услуги.

Также им запрещается заниматься организацией и проведением азартных игр и лотерей. Указ, который подписал Минниханов, обнародован на сайте главы Татарстана. Документ касается иностранцев, которые работают в России по патенту.

Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Работодателям дали три месяца на то, чтобы пересмотреть штат сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Крыму ввели запрет для иностранцев на работу в 35 сферах. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Кроме того, иностранцам запретили работать в регионе в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов); на телевидении и радио; в операциях с недвижимостью; в образовании; в сфере спорта, отдыха и развлечений.