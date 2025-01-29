Хельсинки, 29 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Финляндии не хватает гарантий со стороны России, чтобы открыть границу, заявил президент страны Александр Стубб. Об этом сообщил 29 января телерадиовещатель Yle.

TASS /IMAGO/Lehtikuva

По его словам, Россия пока не проявляет никаких признаков того, что «инструментализация просителей убежища не повторится» после открытия границы, ранее закрытой Финляндией в одностороннем порядке.

«Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян», — добавил Стубб.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница с Россией останется закрытой, так как «оценка угрозы остаётся неизменной».

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Власти РФ, по мнению финского руководства, якобы целенаправленно направляли просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а обвинения в её адрес — проявления западных двойных стандартов.

Подобным решением, также отмечала дипломат, власти Финляндии отгораживают страну не только от России, но и от мирового сообщества. Кроме того, они портят жизнь собственному населению.