Президент Финляндии Стубб назвал условие для открытия границы с Россией
Хельсинки, 29 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Финляндии не хватает гарантий со стороны России, чтобы открыть границу, заявил президент страны Александр Стубб. Об этом сообщил 29 января телерадиовещатель Yle.
По его словам, Россия пока не проявляет никаких признаков того, что «инструментализация просителей убежища не повторится» после открытия границы, ранее закрытой Финляндией в одностороннем порядке.
«Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян», — добавил Стубб.
Как сообщало ИА Регнум, 8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница с Россией останется закрытой, так как «оценка угрозы остаётся неизменной».
Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.
Власти РФ, по мнению финского руководства, якобы целенаправленно направляли просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а обвинения в её адрес — проявления западных двойных стандартов.
Подобным решением, также отмечала дипломат, власти Финляндии отгораживают страну не только от России, но и от мирового сообщества. Кроме того, они портят жизнь собственному населению.