Москва, 29 января, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Автомобиль «Москвич 3» вошёл в программу льготного автокредитования Минпромторга России в 2025 году. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом автомобилей китайского бренда Haval в списке доступных для льготного кредитования не оказалось.

Указано, что под условия программы подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию.

«На сегодняшний день это все модели LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т)», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Среди электромобилей и последовательных гибридов, произведённых на территории России, в перечне остались «Москвич 3е», «Амберавто А5», электрокары бренда Evolute. Также перечень пополнили две модели Voyah Dream и Voyah Free.

В ведомстве сообщили, что в 2025 году на программы льготного автокредитования в федеральном бюджете предусмотрено более 36 млрд рублей, льготного лизинга ― 27 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года из-за исчерпания средств перестали выдавать льготные автокредиты на автомобили. В конце марте Министерство промышленности и торговли России сообщило о возобновлении программы льготного автокредитования, но только для самых нуждающихся в поддержке групп граждан. Сообщалось, что программа продолжит действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, а также членов их семей.

По условиям программы, базовая скидка на первоначальный взнос по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости авто. Под условия программы подпадают машины стоимостью до 2 млн рублей российского производства.

В январе прошлого года правительство расширило условия программы льготного автокредитования для жителей Дальнего Востока. Воспользоваться господдержкой при покупке отечественных автомобилей получили право семьи с детьми на территории ДФО. Скидка на первоначальный взнос по кредиту составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

По условиям программы, автомобиль с ДВС должен стоить до 2 млн рублей и быть произведённым на территории страны в рамках специального инвестиционного контракта. Речь идёт о всех моделях LADA, ВИС, УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн). Также в список входил автомобиль Haval Jolion тульской сборки.