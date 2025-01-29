Вашингтон, 29 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении из Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике могли потерять несколько сотен бойцов, пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена.

Telegram/Zelenskiy / Official

Эксперт уточнил, что при отступлении украинским военным необходимо было перейти через реку и пройти более километра по затопленной равнине.

«Возможно, несколько сотен украинских солдат были уничтожены или взяты в плен в процессе. Почти не было возможности отступить оттуда», — сказал собеседник издания.

Об освобождении посёлка Великая Новосёлка в Минобороны РФ сообщили 26 января. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Российские военные поставили наёмникам ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.

Как передавало ИА Регнум, ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что прорыв российских войск в Красноармейск (ДНР) обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. Он также добавил, что российские силы активно развивают успех на донецком направлении и ведут успешные бои с противником.