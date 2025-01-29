На Западе назвали потери ВСУ при отступлении из Великой Новосёлки
NYT: ВСУ при отступлении от Великой Новосёлки могли потерять сотни бойцов
Вашингтон, 29 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении из Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике могли потерять несколько сотен бойцов, пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена.
Эксперт уточнил, что при отступлении украинским военным необходимо было перейти через реку и пройти более километра по затопленной равнине.
«Возможно, несколько сотен украинских солдат были уничтожены или взяты в плен в процессе. Почти не было возможности отступить оттуда», — сказал собеседник издания.
Об освобождении посёлка Великая Новосёлка в Минобороны РФ сообщили 26 января. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Российские военные поставили наёмникам ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.
Как передавало ИА Регнум, ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что прорыв российских войск в Красноармейск (ДНР) обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. Он также добавил, что российские силы активно развивают успех на донецком направлении и ведут успешные бои с противником.