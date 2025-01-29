Лондон, 29 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Большая часть британцев раскритиковала выход Соединённого Королевства из Европейского союза (ЕС) в 2020 году, а количество сторонников данного решения стало антирекордным за пять лет. Об этом говорят результаты опроса, проведённого компанией YouGov.

Global Look Press/Krisztian Elek/Keystone Press Agency

«Число британцев, заявляющих, что Великобритания была права, проголосовав за выход из ЕС, достигло самого низкого уровня со времени референдума в преддверии пятой годовщины Brexit в пятницу», — указано в публикации.

Согласно результатам опроса, если в 2020 году количество сторонников и противников выхода из ЕС было примерно равное, то спустя пять лет лишь 30% британцев продолжают его поддерживать, в то время как 55% теперь называют это решение неверным. 62% респондентов также назвали Brexit скорее провалом, чем успехом.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский отмечал, что выход Великобритании из Евросоюза сделал страну главным «поведенческим девиантом» в дружной семье развитых экономик.

Он отметил, что решение правительства Соединённого Королевства о Brexit разрушило тесные связи с объединённой экономикой Евросоюза, ограничило поток восточноевропейских мигрантов на национальный рынок труда за счёт жёсткого миграционного контроля и разрушения сложившихся цепочек поставок товаров и услуг из континентальной Европы.