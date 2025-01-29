Москва, 29 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы направил для рассмотрения в Мосгорсуд уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова, сообщил в среду, 29 января, адвокат Иванова Денис Балуев.

РИА Новости/Илья Питалев Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов

Мосгорсуд рассмотрит дело в закрытом от прессы и публики режиме, сказал Балуев ТАСС.

«Суд удовлетворил просьбу прокурора и направил дело в Мосгорсуд», — заявил адвокат.

Речь идёт об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Также в отношении Иванова возбуждены дела о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и о получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых.

В рамках расследования суд арестовал два ретроавтомобиля: американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска. Также суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова. Кроме того, сотрудники СК изъяли в доме Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия. Оружие отправлено на баллистическую экспертизу.