Вильнюс, 29 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Ошибка пилота является единственной причиной крушения самолёта под литовским Вильнюсом, сообщает 29 января местный портал 15min. lt со ссылкой на источники.

TASS/ZUMA

Собеседник издания, знакомый с ходом расследования авиапроисшествия, заявил, что озвученная ранее версия о внешнем воздействии или неисправности воздушного судна не подтвердилась.

«Материал приводит к выводу, что это был человеческий фактор, ошибка пилота», — сказал источник.

По его словам, в крушении самолёта сыграло роль и сокращение авиакомпанией времени отдыха пилотов в перерывах между рейсами.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября летевший из Лейпцига самолёт компании DHL разбился в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса. Борт упал возле двухэтажного жилого дома, который в результате этого загорелся. Один из членов экипажа, испанский пилот, скончался. В числе раненых граждане Германии, Литвы и Испании.

В этот же день власти Вильнюса объявили в зоне падения самолёта режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий авиакатастрофы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв позже заявил, что британская газета The Times за пять дней до авиакатастрофы в Литве опубликовала версию о возможном взрыве на борту самолёта компании DHL, чтобы обвинить в этом Россию.