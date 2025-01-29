Берлин, 29 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Экс-игрок немецкого хоккейного клуба «Айсберен» и сборной Германии Тобиас Эдер скончался на 27-м году жизни от осложнений, вызванных раком. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

By Sandro Halank

«Айсберен Берлин» в шоке. Тобиас Эдер умер в возрасте 26 лет. Нападающий скончался от осложнений, вызванных раком. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время», — указано в сообщении.

Эдер прошёл академию немецкой хоккейной сборной, выступал за юниорскую, молодёжную и взрослую команду. В 2024 году он принял участие в чемпионате мира по хоккею, в рамках которого сыграл в трёх матчах и даже отличился заброшенной шайбой.