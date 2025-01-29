Чучковский район, Рязанская область, 29 января, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Военные и сапёры прибыли в посёлок Чучково Рязанской области из-за мигающего объекта, прилетевшего туда на парашюте. Об этом сообщило 29 января издание YA62.ru.

РИА Новости/Павел Бедняков

По информации издания, район, где опустилась «мигающая коробка», оцепили военные, на место вызвали сапёров.

Позже глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что объект оказался метеорологическим зондом, который зацепился за дерево. О нём сообщили бдительные местные жители. Предмет обследовали и сняли с дерева.

«Сейчас же время непростое. <…> Естественно, наши службы всё доложили куда надо», — рассказал Кондрашов «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года над Брянской областью силами ПВО были сбиты три украинских метеозонда с боевой нагрузкой. По словам губернатора Александра Богомаза, с их помощью киевский режим намеревался совершить террористическую атаку. За день до этого украинский малоразмерный воздушный шар уничтожили в небе над Курской областью.

С точки зрения точности попадания по конкретным объектам малоразмерные воздушные шары или метеозонды неэффективны. Однако запуская сотни таких носителей с боезарядами, украинские войска могут пытаться перегружать российские средства ПВО на отдельно взятых участках, чтобы затем наносить удары ракетами и беспилотниками, предположил в беседе с ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.