Калуга, 29 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ по Калужской области опубликовало кадры с места тройного убийства в деревне Усохи.

Прокуратура Калужской области

29 января появилась информация, что в Куйбышевском районе региона ранее судимый 63-летний дровосек застрелил троих лесничих. Ещё двоих человек он приковал наручниками к батарее в своём доме.

«Видео с места убийства трёх мужчин в Куйбышевском районе Калужской области», — указанно в сообщении к ролику в Telegram-канале регионального следственного управления.

Как сообщало ИА Регнум, глава Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что сотрудники лесничества выехали к мужчине в Куйбышевском районе, который занимался несанкционированной вырубкой деревьев. При задержании он оказал сопротивление и захватил заложников. При этом трое лесничих погибли.

Сотрудники правоохранительных органов освободили заложников в деревне Усохи. Мужчина, который приковал их к батарее, покончил с собой.

Губернатор также рассказал, что освобождённых заложников осмотрели медики. Их жизни или здоровью ничего не угрожает.