Москва, 29 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Световое шоу будет проходить ежедневно до 9 февраля на Манежной площади в честь празднования китайского Нового года. Гости смогут увидеть проекцию северного сияния на вечернее небо. Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Зима в Москве».

mos.ru Световое шоу на Манежной площади

Выбор северного сияния связан с китайской приметой, что увидеть его — к счастью. Именно это природное явление привлекает в Россию большое количество туристов из Китая.

Тематическое световое шоу в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» будет проходить и на Болотной площади. Посетители могут увидеть имитацию водоема с карпами кои, которые «плавают» вслед за ними подо льдом.

К фестивалю «Китайский Новый год в Москве» также подготовили особую гастрономическую программу. Традиционные китайские блюда можно будет попробовать в стилизованных шале на Манежной площади, на фуд-корте на Болотной площади и более чем в 100 ресторанах столицы.

mos.ru Световое шоу на Манежной площади

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит с 28 января по 9 февраля в рамках перекрёстных годов культуры России и Китая. Горожан и туристов ждут мероприятия на Манежной, Тверской и Болотной площадях, ВДНХ, в Московском зоопарке и других популярных местах. Всего фестиваль объединяет два десятка площадок и более 400 мероприятий. Гости увидят выступления китайских театров и шоу барабанщиков, тематические ледовые представления, побывают на творческих мастер-классах, лекциях и чайных церемониях.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок.